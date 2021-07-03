Україна - Англія: що коїться у головній фанзоні Києва перед історичним матчем Євро-2020

У столиці України вболівальники чекають на стартовий свисток поєдинку в Римі.

Київське метро сьогодні працюватиме на годину довше, щоб після матчу вболівальники могли роз'їхатися з центру столиці. Станції Олімпійська, Палац Спорту та Льва Толстого можуть бути обмежені на вхід, щоб запобігти скупченням.

А скупчень, з огляду на число людей, які, як очікується дивитимуться гру Україна - Англія у головній фанзоні Києва, а також у барах та кафе, може бути немало.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Кореспондет ТСН Іван Петричак поділився атмосферою із фан-зони.

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- Ваню, кажуть, у фан-зоні встановили найбільший у Європі екран: яка там у вас атмосфера, можна порівняти зі стадіоном?



"4,5 тисячі квадратних метрів. Ось такі розміри цього екрану. І приходять сюди не лише через це. Бо, знаєте, атмосфера святкова. Здається, що грають не там десь в Італії, а тут в Україні на "Олімпійському". Окрім того, що продовжили роботу метро, ще й поперекривали центральні вулиці столиці. Вони стали пішоходними.

І, звісно, за 2,5 години вже починають збиратися люди. Подивіться, скільки їх тут, приходять у національній символіці, хтось із прапором, хтось із шаликом, хтось просто у футболці збірної України. І всі вірять, звичайно, в перемогу. Знаєте, ми дивимося на це все з оператором і дуже тішимося з того, бо що таке сильна нація - це нація, яка вміє об'єднуватися, а футбол з цим завданням досить добре справляється", - розповідає наш кореспондент.

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Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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