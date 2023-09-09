Україна – Англія: стали відомі стартові склади на матч відбору Євро-2024

Збірні України та Англії оприлюднили стартові склади на матч 5-го туру відбору на Євро-2024.

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, чия участь у поєдинку була під питанням через пошкодження, розпочне зустріч на лавці для запасних.

На вістрі атаки головний тренер нашої збірної Сергій Ребров вирішив випустити Романа Яремчука, тоді як Артем Довбик залишився в запасі.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Кривцов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльський, Ванат, Довбик

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гехі, Магвайр, Сака, Гендерсон, Кейн, Беллінгем, Меддісон

Запасні: Ремсдейл, Джонстон, Тріпп'єр, Колвілл, Томорі, Філліпс, Данк, Езе, Галлагер, Фоден, Решфорд, Вілсон

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на нашому сайті.

Україна – Англія: результати і турнірне становище перед матчем

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С.

Збірна Англії виграла чотири поспіль матчі на старті відбору Євро-2024. Підопічні Саутгейта на виїзді втримали перемогу над Італією (2:1), вдома обіграли Україну (2:0), в гостях розбили Мальту (4:0) та в рідних стінах познущалися з Північної Македонії (7:0).

"Три леви" з 12 очками впевнено очолюють свою групу, випереджаючи Україну (6 балів), Італію (3), Північну Македонію (3) та Мальту (0).

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

Нагадаємо, після матчу з англійцями підопічні Реброва 12 вересня у Мілані зіграють з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024. Того ж дня команда Сайтгеута у Глазго проведе товариську зустріч з Шотландією.

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