Україна - Англія: стало відомо, чи зможуть уболівальники "синьо-жовтих" відвідати матч Євро-2020

З'явилося офіційне повідомлення.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України у Facebook повідомило, що українські вболівальники не зможуть відвідати матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020, в якому "синьо-жовті" будуть протистояти збірній Англії.

"3 липня в Римі відбудеться матч Євро-2020 між збірними України та Англії. Ми впевнені, що багато хто з вас хотів б підтримати нашу команду, проте звертаємо вашу увагу на актуальні правила в'їзду до Італії для громадян України: наразі туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, заборонені.

Наявність квитка на матч не є підставою для в'їзду до країни. Наразі українські громадяни можуть відвідати Італію тільки для навчання, роботи або лікування. Незалежно від мети візиту після прибуття ви маєте обов'язково пройти 10-ти денну самоізоляцію.

І хоча багато хто з нас будt вболівати за українську збірну біля екранів, ми впевнені, що українське суспільство і дипломати в Італії усіма силами підтримають нашу команду на стадіоні в Римі", - йдеться в заяві МЗС України.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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