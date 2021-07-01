Україна - Англія: суперечку за півфінал Євро-2020 розсудить німецький юрист

Історичний для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться 3 липня.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Англії.

Головним рефері зустрічі виступить юрист за професією з Німеччини Фелікс Брих. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп. Четвертий суддя - іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Управляти системою VAR буде німець Марко Фрітц.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання