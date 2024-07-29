Україна – Аргентина: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

У вівторок, 30 липня, збірна України зіграє з командою Аргентини в заключному, третьому матчі групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024.

Поєдинок відбудеться у Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У стартовому турі команда Руслана Ротаня поступилася Іраку (1:2), але потім реабілітувалася та в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1).

Команда Хав'єра Маскерано в першому турі зі скандалом програла Марокко (1:2), після чого обіграла Ірак (3:1).

Турнірне становище у групі B перед останнім туром: Аргентина (3 очки), Марокко (3 очки), Україна (3 очки), Ірак (3 очки).

У паралельному матчі третього туру між собою зіграють Марокко та Ірак. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Де дивитися матч Україна – Аргентина

Подивитися вирішальний матч збірної України у груповому етапі Олімпіади-2024 можна буде в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі, сайті та Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу Україна – Аргентина також буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Аргентина

За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом поєдинку є збірна Аргентини. Перемога "альбіселесте" оцінена коефіцієнтом 1,69. Нічия – 3,95. На виграш України можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,90.

Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то позмагаються там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

Чоловічий футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року триватиме до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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