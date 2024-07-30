Україна – Аргентина: онлайн-трансляція вирішального матчу футбольного турніру Олімпіади-2024

Команда Руслана Ротаня боротиметься за перемогу та вихід до плейоф на Олімпійських іграх.

У вівторок, 30 липня, збірна України зіграє з командою Аргентини в матчі заключного, третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

У стартовому турі Україна поступилася Іраку (1:2), але потім команда Руслана Ротаня реабілітувалася та в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1).

Аргентина в першому турі зі скандалом програла Марокко (1:2), після чого команда Хав'єра Маскерано обіграла Ірак (3:1).

Турнірне становище у групі B перед останнім туром: Аргентина (3 очки), Марокко (3 очки), Україна (3 очки), Ірак (3 очки).

У паралельному матчі третього туру позмагаються Марокко та Ірак. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожного квартету.

Зазначимо, що Україна на Іграх-2024 вперше в історії представлена у футбольному турнірі Олімпіади. Якщо "синьо-жовті" зможуть пробитися до чвертьфіналу, то зустрінуться там з представником групи А (Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція з головними подіями матчу між олімпійськими збірними України та Аргентини.