Україна - Австрія: де дивитися і ставки букмекерів на матч за вихід до плейоф Євро-2020

Команді Андрія Шевченка вистачить нічиєї, щоб посісти друге місце в групі, та пройти в 1/8 фіналу.

У понеділок, 21 червня, збірна України зіграє матч заключного третього туру Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Австрії.

Дивіться також: календар і результати всіх матчів фінального турніру Євро-2020

Матч відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола поєдинку та проведе онлайн-трансляцію гри.

Де дивитися матч Україна - Австрія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Україна - Австрія

Букмекери віддають незначну перевагу в цьому поєдинку українській збірній. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 3.60. Нічия - 2.01. Перемога команди Австрії - 3.95.

Дивіться також: турнірні таблиці Євро-2020.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Дивіться також: Турнірні розклади Євро-2020: що потрібно збірній України для виходу в плейоф

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання