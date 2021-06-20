Україна - Австрія: що сказали Шевченко та Яремчук перед головною битвою на Євро-2020

Керманич та нападник "синьо-жовтих" виступили на пресконференції напередодні вирішальної гри.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та форвард Роман Яремчук поспілкувалися з журналістами на пресконференції напередодні матчу 3-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти команди Австрії.

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Керманич "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді та оцінив силу суперника.

"Попова турбує литковий м'яз. Це делікатне питання, сьогодні він не тренувався. Не думаю, що там серйозна проблема. Йому просто треба дати час на відновлення. Найімовірніше, до завтрашньої гри він готуватися не буде. Стосовно Яремчука, то це чутки та недостовірна інформація. Із ним усе гаразд. Сьогодні він тренувався і, як і решта гравців, крім Попова і Зубкова, готуватиметься до гри з Австрією

Вважаю, що загадувати наперед у футболі не можна. Нас чекає важкий матч проти австрійців, команди, що заслуговує на повагу. Ми серйозно готуємося до цієї гри. У них є дуже хороші гравці, команда грає в своєму стилі. Ми їх поважаємо", - сказав Шевченко.

Також тренер української збірної поклав край чуткам, що Україна та Австрія можуть домовитися і навмисне розписати нічию, яка виведе обидві команди у плейоф.

"Будь-які розмови довкола цього матчу, розмови про нічию, якісь договірні матчі. Будь-яку таку розмову потрібно припиняти, тому що це неправомірно. Команда готується і розуміє важливість цієї гри. Австрія теж. Матч гратимемо з достатньою відповідальністю і розуміємо, якого результату нам потрібно досягти, щоб пройти до наступної стадії Євро-2020.

Теоретично нічия влаштує нашу команду, але ми розуміємо складність таких матчів. Якщо виходити на матч і думати, що нічия нас влаштовує, то жодного певного результату не досягнеш. Команда налаштовується на дуже складну гру. Ми будемо грати так, щоб здобути позитивний для нас результат.

Я дуже поважаю австрійців, вважаю, у команди є певний стиль, якого вона дотримується. У складі є хороші виконавці. Зокрема, Алаба. Він дійсно гравець високого рівня. Є ще низка гравців, які заслуговують на повагу. Австрійці грають компактно і агресивно, це силова команда. Ми чекаємо на важкий матч", - заявив Шевченко.

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Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук запевнив, що команда віддать усі сили, щоб завоювати путівку до 1/8 фіналу.

"Передусім відчувається велика відповідальність, тому що знаю, що дуже багато людей в Україні дивляться матчі і підтримують нас. Я знаю, що кожен футболіст в команді зараз несе відповідальність за результат. І кожен із футболістів хоче пробитись в наступний раунд. Тому ми дуже серйозно готуємося до цього матчу", - сказав Яремчук на передматчевій пресконференції.

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня , на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола матчу та проведе онлайн-трансляцію гри.

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Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Новини України: збірній достатньо нічиєї в останньому матчі, щоб потрапити до однієї восьмої фіналу

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