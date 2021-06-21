Україна - Австрія: що сказав Шевченко після прикрої поразки від австрійців на Євро-2020

Керманич "синьо-жовтих" підвів підсумки невдалого виступу підопічних.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку в матчі 3-го туру групи C Євро-2020 від команди Австрії (0:1). Такий результат, цілком ймовірно, залишить "синьо-жовтих" за бортом плейоф турніру.

"Гра була дуже важка, нам було дуже важко фізично. Ми весь час спізнювалися, але я вдячний хлопцям за самовіддачу у другому таймі, вони виклалися повністю. Бувають такі ігри, коли як би ти не хотів, але фізично тобі важко, і це сьогодні було помітно.

Ми сьогодні спізнювалися, програвали дуелі. Навіть коли намагалися за рахунок структури грати, було багато невимушених помилок - це говорить про втому, тільки про це.

Коли ти запізнюєшся всюди, помиляєшся, рано чи пізно це призводить до помилок. Ми втратили м'яч у центрі поля у простій ситуації, пішов кутовий - і ми пропустили, не дуже добре грали. І після цього практично не було шансів повернутися у гру. Але хлопці віддали все, що у них було.

Я бачив команду, якій не вистачало сил. Ми намагалися якось підсилити гру, але це було практично неможливо зробити. Ми грали на тому рівні, на якому нам дозволяла фізична форма", - цитує Шевченка сайт телеканалів "Футбол".

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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