Україна - Австрія: стали відомі стартові склади на доленосний поєдинок Євро-2020

Гра розпочнеться о 19:00.

Збірні України та Австрії визначилися зі стартовими складами на матч 3-го туру групового етапу Євро-2020, який відбудеться у понеділок, 21 червня, на стадіоні "Національний" в Бухаресті.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Пятов, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.

Австрія: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Ляйнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасні: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ільсанкер, Грегоріч, Лінхарт, Тріммель, Шауб, Шопф, Онісіво, Калайджич

Поєдинок Україна - Австрія розпочнеться о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.

Додамо, що ви також можете стежити на ТСН Проспорт за всім, що відбувається навколо матчу Україна - Австрія.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають друге місце у групі С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Шевченка до плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Новини України: збірній достатньо нічиєї в останньому матчі, щоб потрапити до однієї восьмої фіналу

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