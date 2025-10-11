ТСН у соціальних мережах

Проспорт
142
2 хв

Україна – Азербайджан: букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026

Аналітики вважають команду Сергія Реброва абсолютним фаворитом гри проти азербайджанців.

Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У понеділок, 13 жовтня, збірна України у своєму четвертому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу позмагається з командою Азербайджану.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Азербайджан

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 6,80. Виграш азербайджанців – 12,50.

У попередніх матчах кваліфікації на прийдешній Мундіаль збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Своєю чергою, збірна Азербайджану програла Ісландії (0:5), зіграла внічию з Україною (1:1) та зазнала поразки від Франції (0:3).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

142
142
