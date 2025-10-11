ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Україна – Азербайджан: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Команда Сергія Реброва постарається здобути другу перемогу в кваліфікації на Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У понеділок, 13 жовтня, збірна України зіграє з командою Азербайджану в четвертому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У попередніх матчах кваліфікації на прийдешній Мундіаль команда Сергія Реброва програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Збірна Азербайджану програла Ісландії (0:5), зіграла внічию з Україною (1:1) та зазнала поразки від Франції (0:3).

Де дивитися матч Україна – Азербайджан

Пряму трансляцію поєдинку Україна – Азербайджан можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан.

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie