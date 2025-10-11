Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

У понеділок, 13 жовтня, збірна України зіграє з командою Азербайджану в четвертому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У попередніх матчах кваліфікації на прийдешній Мундіаль команда Сергія Реброва програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Збірна Азербайджану програла Ісландії (0:5), зіграла внічию з Україною (1:1) та зазнала поразки від Франції (0:3).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Україна – Азербайджан на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Азербайджан.