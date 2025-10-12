Україна – Азербайджан: Ребров дав пресконференцію перед матчем відбору до ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію в Кракові напередодні матчу відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу проти Азербайджану.

"Нічия з Азербайджаном в Баку? Це буде зовсім інша гра. Тоді дуже сильно заважало поле. Багато гравців взагалі вперше грали за збірну. Напевно, було хвилювання.

Я впевнений, зараз, після Ісландії, гравці вийдуть більш впевненими. Я не знаю, чому така реакція на якісь наші невдачі. Коли ми програємо, ми даємо дуже хорошу гру. Я сподіваюся та впевнений, що завтра хлопці від першої хвилини покажуть нашу силу та що для нас ці очки набагато важливіші, ніж для збірної Азербайджану.

Другі матчі збірна проводить гірше, ніж перші? Ми в однакових умовах з Азербайджаном. Але для нас ця гра набагато важливіша. Я не думаю, що хтось думає про це. У деяких матчах ми вже спростували це, в минулому відбірковому циклі. Тому я не думаю, що хтось із гравців зараз про це думає. Вони зосереджені на дуже важливій грі. Завтра вони повинні показати свій максимум.

Ми зараз аналізували Ісландію. Показували, що ми зовсім по-іншому грали в атаці. Коли ми забивали м'ячі, у нас достатньо гравців було в штрафному майданчику. І навіть ми забивали, але були інші варіанти. Важливо, щоб гравці розуміли, що ми повинні створювати більше варіантів в штрафному майданчику, коли ми завершуємо. Треба вірити в це, що м'яч до них потрапить. Коли ми аналізували гру з Азербайджаном, бачили, що небагато гравців було в штрафному майданчику. Не так багато навантажували до штрафного майданчика.

Чутки, що я можу очолити "Панатінаїкос"? Знову? Знаєте, коли була перша пресконференція, всі запитання були або: спростуйте, або: підтвердіть. Дивіться, є якісь клуби, які справді цікавляться тренером. Я не знаю, подивіться перед цією грою, що робили з Ребровим. Але коли є якийсь клуб, який цікавиться: а як так можна? Такого ж не буває, що ним хтось цікавиться, він же ні про що. Тому, справді, зацікавленість є, тому що я непогано працював перед збірною. Є клуби, які зацікавлені. Але я працюю в збірній України. Я поважаю свою країну. Я точно працюватиму до кінця зі своєю командою", – сказав Ребров.

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У попередніх матчах відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.