"Україна б'ється за всіх нас": легіонер "Кривбасу" взяв участь у антивоєнному мітингу (фото)

"Україна б'ється за всіх нас": легіонер "Кривбасу" взяв участь у антивоєнному мітингу (фото)

Латкович підтримав український народ.

У центрі чорногорсього Цетіна відбувся мітинг на підтримку України, що продовжує боротися з російськими окупантами.

Участь у демонстрації взяв колишній гравець "Київ-Баскета" та "Кривбасу" Мілош Латкович із таким плакатом: "Україна б'ється за всіх нас".

twitter.com

Латкович, який догравав сезон у криворізькому клубі, дістався додому лише через п'ять днів війни, тому бачив усе, що відбувається тут на власні очі.

Нагадаємо, що баскетбольний клуб "Дніпро" збирає гуманітарну допомогу для дітей з ДЦП.

Читайте також:

Поки у країні триває війна: головний тренер клубу УПЛ повідомив про розпуск команди

"Ми через вас втратили все": голкіпер збірної України відповів спортсменам країни-агресорки, які скаржаться на санкції

Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)