"Україна б'ється за всіх нас": легіонер "Кривбасу" взяв участь у антивоєнному мітингу (фото)

Латкович підтримав український народ.
У центрі чорногорсього Цетіна відбувся мітинг на підтримку України, що продовжує боротися з російськими окупантами.
Участь у демонстрації взяв колишній гравець "Київ-Баскета" та "Кривбасу" Мілош Латкович із таким плакатом: "Україна б'ється за всіх нас".
Латкович, який догравав сезон у криворізькому клубі, дістався додому лише через п'ять днів війни, тому бачив усе, що відбувається тут на власні очі.
Нагадаємо, що баскетбольний клуб "Дніпро" збирає гуманітарну допомогу для дітей з ДЦП.
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