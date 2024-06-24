Україна – Бельгія: де і коли дивитися вирішальний матч "синьо-жовтих" на Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України позмагається з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Команда Сергія Реброва на старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгія в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

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Таким чином, перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.

Становище у групі E після двох турів

1. Румунія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 3:2

2. Бельгія – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:1

3. Словаччина – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:2

4. Україна – 2 матчі, 3 очки, різниця голів 2:4

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Де дивитися матч Україна – Бельгія

Поєдинок Україна – Бельгія можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

Матеріал вийшов за підтримки нашого партнера української букмекерської компанії Favbet.

Україна-Словаччина – 2:1! Хто приніс перемогу нашій збірній?

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