Україна – Бельгія: онлайн-трансляція матчу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Текстовий репортаж першого з двох поєдинків між українцями та бельгійцями.

У четвер, 20 березня, збірна України зустрінеться з командою Бельгії в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Через загарбницьку війну, яку РФ продовжує вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Команда Сергія Реброва посіла друге місце у своїй групі Дивізіону B. "Синьо-жовті" (8 очок) виявилися гіршими за Чехію (11), але обійшли Грузію (7) та Албанію (7).

Бельгійці фінішували на третій сходинці у своєму квартеті Дивізіону А. "Дияволи" (4 бали) пропустили вперед Францію (13) та Італію (13), проте стали кращими за Ізраїль (4).

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія.