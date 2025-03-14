Україна – Бельгія: прогноз букмекерів на матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй

Аналітики не вірять в успіх підопічних Сергія Реброва.

У четвер, 20 березня, збірна України позмагається з командою Бельгії в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Через загарбницьку війну російських окупантів проти України номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Бельгія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають бельгійську збірну. На перемогу "дияволів", яких на початку 2025 року замість Доменіко Тедеско очолив Руді Гарсія, можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 3,60. Виграш України – 4,50.

Успіх Бельгії в двоматчевому протистоянні оцінюється коефіцієнтом 1,13. Вихід підопічних Сергія Реброва до еліти Ліги націй стане великою сенсацією – 5,90.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.

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