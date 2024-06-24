Україна – Бельгія: прогноз і ставки букмекерів на вирішальний для "синьо-жовтих" матч Євро-2024

Аналітики вважають команду Сергія Реброва андердогом у поєдинку проти бельгійців.

У середу, 26 червня, збірна України зустрінеться з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.

Збірна України на старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгійська збірна в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

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Перед третім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посідає останнє місце у групі.

Якщо збірна України переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Сергія Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Бельгія

За оцінками нашого партнера-букмекера, збірна України є андердогом у прийдешньому поєдинку. На перемогу підопічних Реброва приймаються ставки з коефіцієнтом 5,10. Нічия – 4,05. Виграш бельгійців – 1,70.

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Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

Україна-Словаччина – 2:1! Хто приніс перемогу нашій збірній?

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