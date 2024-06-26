Україна – Бельгія: стали відомі стартові склади на вирішальний для "синьо-жовтих" матч Євро-2024

Збірні України та Бельгії оголосили стартові склади на матч заключного третього туру групового етапу Євро-2024, який відбудеться у середу, 26 червня, на "Штутгарт Арені" у Штутгарті.

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Яремчук, Довбик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Мудрик, Циганков, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.

Бельгія: Кастельс – Кастань, Фас, Теат, Вертонген – де Брейне, Онана, Тілеманс – Доку, Лукаку, Троссар.

Запасні: Камінскі, Сельс, Дебаст, Карраско, Вранкс, Де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, Де Кюйпер.

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Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.

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Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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