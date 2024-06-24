Україна – Бельгія: стало відомо, хто розсудить вирішальний матч групового етапу Євро-2024

На поєдинку працюватиме бригада арбітрів з Англії.
Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив суддів на матч заключного третього туру групового етапу Євро-2024, в якому збірна України зіграє з командою Бельгії.
Як повідомляє офіційний сайт організації, на поєдинку Україна – Бельгія працюватиме бригада арбітрів з Англії.
Головним рефері виступить 45-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов'язки четвертого судді виконуватиме швед Гленн Нюберг.
За систему VAR відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, а асистентами будуть його співвітчизник Девід Кут та німець Марко Фрітц.
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Матч Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія буде доступна на нашому сайті.
Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.
Перед третім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.
До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.
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