Україна без проблем обіграла Нідерланди і вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу ЧС з волейболу

У понеділок, 5 вересня, у рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу, який триває у словенській Любляні, збірна України зустрічалася з Нідерландами.

Збірна України з волейболу перемогла Нідерланди та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022.

Команда Угіса Крастьїнша перемогла суперників у трьох сетах - 16:25, 19:25, 18:25.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій, який заробив 13 очок.

В 1\4 фіналу українські волейболісти зіграють проти збірної Словенії. Час матчу стане відомий трохи пізніше.

Цьогорічний чемпіонату світу для збірної України став другим в історії. 1998 року "синьо-жовті" посіли 10-те місце.

Раніше до чвертьфіналу вийшли збірні Словенії, Італії, США та Польщі. Сьогодні також зіграють Франція та Японія. А ще два поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 6 вересня: Сербія – Аргентина, Бразилія – Іран.

Нагадаємо, що українські волейболістки достроково вийшли на чемпіонат Європи-2023. Це сталося у матчі четвертого туру проти команди Португалії.

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