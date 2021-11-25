Україна - без єврокубкової весни: "Зоря" розгромно поступилася "Ромі" в Лізі конференцій (відео)

Команда Віктора Скрипника втратила шанси вийти до плейоф третього за рангом євротурніру.
Луганська "Зоря" зазнала нищівної поразки від "Роми" (0:4) у виїзному поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги конференцій та попрощалася з надіями продовжити виступи в турнірі навесні.
Підопічні Жозе Моурінью досить швидко повели в рахунку на "Стадіо Олімпіко". На 15-й хвилині матчі Карлес Перес замкнув передачу Стефана Ель Шаараві ударом у ближній кут.
На 33-й хвилині "вовки" зміцнили свою перевагу. Ніколо Дзаньоло розстріляв Дмитра Мацапуру після гольового пасу Джордана Верету, якому вдався приголомшливий ривок від центру поля.
Перед перервою римляни могли довести справу до розгрому. Владислав Кабаєв збив Переса у власному штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті. Однак реалізувати його "вовкам" не вдалося - Мацапура потягнув удар Верету в правий нижній кут.
У другому таймі "Рома" не заспокоїлася, а лише посилила тиск і добила суперника. На 46-й хвилині Теммі Абрахам забив у порожні ворота, асист до свого активу записав Дзаньоло.
На 75-й хвилині Абрахам оформив дубль, красивим ударом через себе відправивши четвертий м'яч у ворота луганців.
- У паралельному матчі групи C норвезький "Буде-Глімт" вдома обіграв софійський ЦСКА з рахунком 2:0.
- Таким чином, "Зоря" (6 очок) втратила шанси пробитися до плейоф Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипник фінішує на третьому місці у своєму квартеті. "Рома" (10 очок) та "Буде-Глімт" (11 балів) оформили вихід з групи.
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті C заплановано на 9 грудня: ЦСКА Софія - "Рома", "Зоря" - "Буде-Глімт".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.