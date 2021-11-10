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Україна - Болгарія: онлайн-трансляція товариського матчу

Україна - Болгарія: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж контрольного спарингу за участю "біло-синіх".

У четвер, 11 листопадазбірна України проведе товариський матч проти національної команди Болгарії.

Команди зіграють на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія.

  • 16 листопада українська команда проведе на виїзді доленосний поєдинок у відборі до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини;
  • До заявки на ці дві дуелі потрапили 25 виконавців.

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