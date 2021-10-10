Україна - Боснія та Герцеговина: де дивитися та хто є фаворитом надважливого матчу відбору до ЧС-2022

Україна - Боснія та Герцеговина: де дивитися та хто є фаворитом надважливого матчу відбору до ЧС-2022

На команду Олександра Петракова чекає надважливий поєдинок.

У вівторок, 12 жовтня , збірна України проведе свій сьомий поєдинок у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

"Синьо-жовті" в рамках 8-го туру відбору на світову першість приймуть Боснію та Герцеговину. Протистояння відбудеться у Львові на "Арені Львів", початок гри - о 21:45 за київським часом.

Читайте також: Відбір на ЧС-2022: групи і турнірні таблиці

Де дивитися матч Україна - Боснія та Герцеговина

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Боснія та Герцеговина

Фаворитом цього протистояння є "синьо-жовті". Так, на перемогу української команди коефіцієнт становить 1,83. Нічия дорівнює 3,78. Перемога гостей, своєю чергою, оцінюється в 4,72.

У минулому турі українці здобули свою першу перемогу на цьому відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця звитяга стала для головного тренера збірної України першою на чолі національної команди;

. Ця звитяга стала для головного тренера збірної України першою на чолі національної команди; Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснійці йдуть слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що потрапити на матч Україна - Боснія та Герцеговина зможуть далеко не всі вболівальники.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання