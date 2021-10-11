Україна - Боснія та Герцеговина: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку "синьо-жовтих" у кваліфікації до Мундіалю.

У вівторок,12 жовтня, збірна України проведе вдома матч 8-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року проти Боснії та Герцеговини.

Зустріч відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія та Герцеговина.

У минулому турі українці здобули свою першу перемогу на цьому відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця звитяга стала для головного тренера збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди;

. Ця звитяга стала для головного тренера збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди; Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснійці йдуть слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що потрапити на матч Україна - Боснія та Герцеговина зможуть далеко не всі вболівальники.

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