Україна - Боснія та Герцеговина: стали відомі стартові склади на доленосний матч відбору ЧС-2022

Поєдинок на "Арені Львів" розпочнеться о 21:45.

Збірна України та національна команда Боснії та Герцеговини назвали стартові склади на матч 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року, який сьогодні, 12 жовтня, відбудеться на "Арені Львів".

Україна: Пятов - Кривцов, Забарний, Матвієнко, Соболь, Тимчик - Степаненко, Шапаренко - Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Зубков, Булеца, Сікан, Довбик

Боснія та Герцеговина: Шехіч - Чівіч, Ахмедходжіч, Хаджикадуніч, Стевановіч - Калошинац, Наліч, Хаджиахметовіч - Превляк, Джеко, Гояк.

Запасні: Васіль, Піріч, Газібеговіч, Джуміч, Зількіч, Менало, Ковачевіч, Прціч, Ціпетіч, Йовічич, Саріч, Деміровіч.

Поєдинок Україна - Боснія та Герцеговина розпочнеться о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Нещодавно українці здобули свою першу перемогу у відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди.

. Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди. Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснія та Герцеговина після перемоги фінів над Казахстаном опустилася на четверте місце з 6 балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

опустилася на четверте місце з 6 балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів. Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання