Україна - Боснія та Герцеговина: тренер суперника "синьо-жовтих" сподівається зламати фартовість Львова

У місті Лева "синьо-жовті" не програли жодного з 19 поєдинків.

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Пєтєв виступив на пресконференції напередодні матчу 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року проти України.

Керманич суперника "синьо-жовтих" заявив, що знає про надзвичайно успішну статистику української національної команди на "Арені Львів", та спробує її зіпсувати.

"Знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваюся, ми завтра зламаємо цю статистику. Впевнений, на чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону.

Тиск і адреналін у футболі є завжди. Треба вийти і зіграти якомога краще. Необхідно бути максимально сконцентрованими і налаштованими на перемогу", - сказав Пєтєв.

Фартовість Львова для збірної України:

Усього збірна України 19 разів грала у Львові: 17 матчів виграла і двічі зіграла внічию.

Головна команда країни виступала у Львові на двох аренах. На стадіоні "Україна" національна збірна провела 6 матчів (4 офіційні і 2 товариські) і всі виграла із загальним рахунком 14:5.

Від 2011 року "синьо-жовті" почали виступати на "Арені Львів", яка підтвердила фартовий статус міста. За 13 матчів на цьому стадіоні збірна України занесла собі в актив 11 перемог і 2 нічиї з різницею голів 32:5. Тільки Чехії та Латвії вдалося уникнути поразок у Львові.

В останньому матчі на "Арені Львів" українська збірна у вересні 2020 року перемогла Швейцарію в Лізі націй (2:1). Тоді голами відзначилися Андрій Ярмоленко і Олександр Зінченко.

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Поєдинок Україна - Боснія та Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Нещодавно українці здобули свою першу перемогу у відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди.

. Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди. Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснія та Герцеговина йде слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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