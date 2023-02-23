Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу-2023, до яких допустили росіян і білорусів

Збірна України не виступатиме на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу з боксу 2023 року через те, що туди під національними прапорами допустили російських і білоруських спортсменів.

Про це в інтерв'ю Суспільне Спорт повідомив віцепрезидент федерації боксу України Олег Ільченко.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорок – це Росія та Білорусь", – заявив Ільченко.

Таким чином, Україна приєдналася до дев'яти країн, які вже оголосили про своє рішення бойкотувати ЧС-2023 з боксу. Це США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада.

Також віцепрезидент федерації боксу України заявив, що наша збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там будуть виступати боксери з Росії чи Білорусі.

Чоловічий чемпіонат світу з боксу відбудеться від 1-го до 14 травня в Узбекистані, а жіночий – в Індії від 15-го до 31 березня.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Міжнародна федерація боксу (IBA), яку очолює скандальний росіянин Умар Кремльов, допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних турнірів під національними прапорами. Окрім боксерів, до змагань також повернули офіційних осіб країн-агресорок, зокрема суддів.

Читайте також:

Усик проти Ф'юрі: відомий британський надважковаговик дав прогноз на бій за звання "абсолюта"

"Спадкоємець Кличків" несподівано зазнав першої поразки на професійному рингу (відео)

Успішне повернення: Гвоздик впевнено переміг у першому бою після відновлення кар'єри