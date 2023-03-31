Україна бойкотуватиме змагання за участю спортсменів з РФ та Білорусі – рішення Кабміну

Українські спортсмени проходитимуть відбір на Олімпіаду-2024 лише там, де не буде атлетів країн-агресорок.

Українські спортсмени не братимуть участь у змаганнях, де будуть присутні представники Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на Міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова.

Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України та президента НОК України Вадима Гутцайта.

Воно поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024 – прим.) тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", – заявив Немчінов в ефірі телемарафону.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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