Україна бойкотуватиме чемпіонат світу-2025 з дзюдо: скандальна причина

Дар'я Білодід / © Міжнародна федерація дзюдо

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Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу-2025 через рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) допустити білоруських спортсменів до змагань під національною символікою.

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

"16 травня 2025 року на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь було оприлюднено інформацію про рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, починаючи від 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

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У відповідь на це Федерація дзюдо України офіційно звернулася до Міжнародної федерації дзюдо з проханням підтвердити або спростувати зазначену інформацію, а також наголосила на важливості дотримання чинних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо участі спортсменів з країн-агресорок у міжнародних змаганнях.

23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення Виконавчого комітету. Зокрема, було наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння – будівництва мостів, а не стін".

У зв'язку з цим, керуючись наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435, Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу, який відбудеться від 13 до 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина.

Федерація дзюдо України рішуче засуджує рішення Міжнародної федерації дзюдо та вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.

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Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорок під національними символами – це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Федерація дзюдо України й надалі буде послідовно відстоювати позицію, яка ґрунтується на моральних цінностях, свободі й гідності українського народу", – йдеться в заяві федерації.

Нагадаємо, 2023 року Україна уже бойкотувала чемпіонат світу з дзюдо – тоді через те, що спортсменів з Росії та Білорусі допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі.