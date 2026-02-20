Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026: скандальна причина

Паралімпійська збірна України / © facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття зимової Паралімпіади-2026 через допущення російських та білоруських спортсменів під національними прапорами.

Про це йдеться в офіційній заяві Національного паралімпійського комітету України.

Там обурені цинічним дозволом Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) підняти прапори країн-агресорок на території проведення змагань і наданням максимальної кількості слотів для участі російським представникам.

Причому ні Росія, ні Білорусь не пройшли кваліфікаційного процесу, щоб здобути ліцензії на участь у Паралімпіаді-2026.

У заяві Національного паралімпійського комітету також вказана вимога не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме. Ігри відбудуться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний уже заявив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі у нейтральному статусі.