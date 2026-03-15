Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Організатори Паралімпіади-2026 винесли прапор України на церемонії відкриття

Україна бойкотуватиме церемонію закриття зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Про це повідомили Суспільне Спорт у Національному паралімпійському комітеті України.

Причиною бойкоту Україною церемонії закриття Паралімпіади-2026 є присутність там російської та білоруської делегацій.

Церемонія закриття Паралімпіади-2026 відбудеться у неділю, 15 березня, о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це наша країна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Національний паралімпійський комітет України також вимагав не використовувати під час заходу український прапор.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Однак організатори змагань проігнорували вимогу України та винесли український прапор України на церемонії відкриття.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Перед заключним змагальним днем "синьо-жовті" мають у своєму активі 17 нагород: три золоті, сім срібних та сім бронзових. Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.