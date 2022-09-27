Україна бойкотує конгрес Міжнародної федерації гімнастики через представників країн-агресорок

Федерація гімнастики України відмовилася від участі в конгресі Міжнародної федерації гімнастики (FIG) у зв'язку з присутністю на ньому делегатів з Росії та Білорусі.

Українська сторона пояснила рішення небажанням брати участь у події, до якої допустили країни, "які ведуть агресивну нищівну війну проти України та українського народу". Також Українська федерація гімнастики подякувала Норвегії, яка раніше теж вирішила бойкотувати захід через те, що до нього допустили представників країн-агресорок.

"Українська федерація гімнастики вважає неприйнятним сідати за один стіл і брати участь у спільному заході та обговоренні питань спорту разом з представниками країни, яка своїми агресивними і насильницькими діями порушує усі норми міжнародного права, права людини, Статут ООН, Олімпійську хартію, Статут та Кодекс етики FIG та ін., а також країни, яка є поплічником агресора.

Українська федерація гімнастики ще раз заявляє про свою позицію, що від участі у спортивних подіях Міжнародної федерації гімнастики необхідно відсторонити не лише спортсменів Росії й Білорусі, але й будь-яких інших посадових осіб з Росії та Білорусі, які представляють ці країни у FIG, або ж займають офіційні посади у FIG як "нейтральні" особи.

Українська федерація гімнастики дякує Норвезькій федерації гімнастики за принципову позицію, яка виступає за найвищі цінності людського життя та гідності", - йдеться в заяві на офіційному сайті Федерації гімнастики України.

Цьогорічний конгрес Міжнародної федерації гімнастики має відбутися 11-12 листопада у Стамбулі. Спершу захід повинна була прийняти Норвегія, але через відмову допускати делегатів з Росії та Білорусі країні довелося відмовитися від проведення події.

Нагадаємо, попри те, що російські та білоруські гімнасти відсторонені від міжнародних змагань, представники держав-агресорок все ще можуть брати участь у конгресах та обіймати керівні посади у міжнародній федерації.

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