Україна – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу

У середу, 2 жовтня, збірна України проведе півфінальний матч чемпіонату світу-2024 з футзалу з національною командою Бразилії.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті (Узбекистан) . Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У груповому раунді ЧС-2024 з футзалу збірна України розгромно поступилася Аргентині (1:7), знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1), а потім у чвертьфіналі знищили Венесуелу (9:4).

Збірна Бразилії на груповому етапі рознесла Кубу (10:0), Хорватію (8:1) та Таїланд (9:1). В 1/8 фіналу бразильці розбили Коста-Рику (5:0), після чого у чвертьфіналі обіграли Марокко (3:1).

Де дивитися матч Україна – Бразилія

Матч Україна – Бразилія у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Бразилія також можна буде на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Бразилія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Бразилії. На перемогу південноамериканців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,18. Нічия – 8,10. Виграш України – 10,00.

На прохід бразильців до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,07. Підсумковий тріумф українців – 7,30.

Зазначимо, що у фіналі ЧС-2024 з футзалу переможець матчу Україна – Бразилія зіграє проти тріумфатора поєдинку між Францією та сильнішим у дуелі Казахстан – Аргентина.

Збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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