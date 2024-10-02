Україна – Бразилія: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

Поєдинок відбудеться 2 жовтня, о 18:00 за київським часом.
У середу, 2 жовтня, збірна України зіграє з національною командою Бразилії в півфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу.
Матч відбудеться у Ташкенті (Узбекистан). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
У груповому раунді ЧС-2024 з футзалу збірна України розгромно поступилася Аргентині (1:7), знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1), а потім у чвертьфіналі знищили Венесуелу (9:4).
Збірна Бразилії на груповому етапі рознесла Кубу (10:0), Хорватію (8:1) та Таїланд (9:1). В 1/8 фіналу бразильці розбили Коста-Рику (5:0), після чого у чвертьфіналі обіграли Марокко (3:1).
У фіналі ЧС-2024 з футзалу переможець матчу Україна – Бразилія зіграє проти тріумфатора поєдинку Аргентина – Франція.
Збірна України вдруге в історії та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Вперше подібне трапилося на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року, де вона посіла четверте місце.
Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.
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