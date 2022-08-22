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Україна "бронзою" завершила мультиспортивний ЧЄ-2022: яке місце посіли "синьо-жовті" у медальному заліку

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Україна "бронзою" завершила мультиспортивний ЧЄ-2022: яке місце посіли "синьо-жовті" у медальному заліку

Фото: НОК України

У Мюнхені відбувся мультиспортивний чемпіонат Європи. Україна завершила виступи на Євро-2022 "бронзою" у веслуванні.

Українська веслувальниця Людмила Бабак здобула бронзову медаль на мультиспортивному ЧЄ-2022 у німецькому Мюнхені.

Українка фінішувала третьою в каное-одиночці на дистанції 5000 м. Вона принесла Україні восьму нагороду з веслування (1 "золото", 4 "срібла", 3 "бронзи").

Загалом, збірна Україна здобула 22 медалі мультиспортивного Євро-2022 (5 золотих, 8 срібних, 9 бронзових). У медальному заліку Україна посіла 11-те місце. "Синьо-жовті" вибороли нагороди у легкій атлетиці, велоспорті, спортивній гімнастиці, веслуванні на байдарках та каное, академічному веслуванні та скелелазінні.

До топ-10 спортивних збірних континенту увійшли: Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція, Угорщина, Іспанія, Нідерланди, Польща, Румунія, Греція.

Нагадаємо, що українка Людмила Лузан завоювала "срібло" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. 

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