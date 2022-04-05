"Україна дала мені все, що я маю": ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" боронив Київ від окупантів

"Україна дала мені все, що я маю": ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" боронив Київ від окупантів

Володимир Єзерський вступив до одного з добровольчих батальйонів.

Колишній захисник київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", а нині головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський понад місяць брав участь в обороні Києва від російських загарбників.

Про це повідомив журналіст Євген Гресь, опублікувавши у своєму акаунті в Instagram фото відомого футболіста у військовій формі та зі зброєю в руках.

Сам Єзерський прокоментував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та розповів, як захищав підступи до Києва в складі добровольчого батальйону.

"Я одразу ухвалив рішення - треба їхати захищати свій дім. Вважаю, якщо ти українець, якщо ти патріот своєї країни, то мусиш діяти саме так і ніяк інакше. Україна дала мені все, що я маю, тут народилися мої діти. У мене не було жодних сумнівів, що треба робити під час цієї війни.

Зброя? У когось - була. Офіційно зареєстрована, мисливська. Плюс рації. Ми швидко згуртувались та проговорили всі наші дії на той випадок, якщо ворог прийде. З кожним днем він був все ближче і ближче.

Від нас до Бучі та Ірпеня - напряму приблизно 10 кілометрів. На п’ятий чи шостий день пішли прориви і по нашому боці. В один день ми зрозуміли, що активні бойові дії розпочалися в Стоянці - буквально в трьох кілометрах від нас. Саме там був підірваний міст через річку Ірпінь.

Так ми потрапили на лінію розмеження, в зону бойових день. Перед нами, поруч з нами - збройні сили, спеціальні угрупування, а ми, як виявилося, прикривали їх із самого тилу.

Спочатку в нас, звісно, не було чіткої вертикалі. Певна офіційність з’явилася згодом, перед нами були поставлені чіткі завдання, і ми їх виконували. Перше - організація блок-постів в нашій місцевості, друге - протидія мародерству, третє - виявлення і знешкодження корегувальників та ДРГ.

Під Києвом ворог розбитий, але в нас все ще вистачає роботи. Комбат поставив завдання налагодити організацію та взаємодію блокпостів у тих містах і селищах, де цього не встигли зробити. Передаємо деякий досвід на звільнених територіях. Також треба зачищати місцевість, але в цьому я точно не є фахівцем. Хотів навідатись на теперішню базу "Шахтаря", але мене відмовили від цієї ідеї, бо там є замінування", - цитує Єзерського Команда №1.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили друга футболіста збірної України.

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