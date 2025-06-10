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Україна – Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2025 (U-21)
12 червня "синьо-жовті" розпочнуть виступи на молодіжній континентальній першості поєдинком проти данців.
У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу стартує у фінальній частині Євро-2025 матчем проти команди Данії.
Поєдинок першого туру групи D між українцями і данцями відбудеться на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
В іншому матчі 1-го туру цього квартету зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).
Де дивитися матч Україна U-21 – Данія U-21
Матч Євро-2025 (U-21) між молодіжними збірними України та Данії можна буде подивитися наживо на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.
Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Ставки букмекерів на матч Україна U-21 – Данія U-21
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають суперника підопічних Унаї Мельгоси. На перемогу данців приймаються ставки з коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,50. Виграш українців – 2,88.
Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) з футболу триватиме від 11 до 28 червня в Словаччині.
По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.
На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.
Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.
Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.
Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.