Україна дізнається потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024: де дивитися жеребкування

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбудеться жеребкування фінального турніру Євро-2024. Своїх потенційних суперників на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу дізнається також збірна України.

Команда Сергія Реброва не зуміла напряму пробитися на континентальну першість, посівши третє місце у своїй відбірковій групі. "Синьо-жовті" пропустили вперед Англію та Італію, але випередили Північну Македонію і Мальту.

Таким чином, українська команда потрапила до плейоф відбору на Євро-2024, де у півфіналі 21 березня на полі суперника зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.

Якщо "синьо-жовті" переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем іншого півфіналу Шляху В між Ізраїлем та Ісландією, де будуть уже номінальним господарем.

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Три команди, які завоюють останні путівки на першість континенту через плейоф, під час жеребкування фінальної частини ЧЄ будуть у четвертому кошику.

Кошики для жеребкування групового етапу Євро-2024

Кошик 1: Німеччина (країна-господарка), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія.

Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія.

Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія, переможець плейоф Шляху А, переможець плейоф Шляху В, переможець плейоф Шляху С.

Де дивитися жеребкування фінального турніру Євро-2024

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи-2024 транслюватиметься на офіційному сайті УЄФА, на каналі організації в YouTube та в офіційному застосунку турніру. Початок – о 19:00 за київським часом.

Фінальну стадію Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини. Збірна Німеччини. як країна-господарка, без відбору потрапила на першість континенту.

До 1/8 фіналу ЧЄ-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної із шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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