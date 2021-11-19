Україна дорожча за Росію: складено рейтинг збірних за вартістю, які зіграють у плеоф відбору до ЧС-2022

Україна дорожча за Росію: складено рейтинг збірних за вартістю, які зіграють у плеоф відбору до ЧС-2022

"Синьо-жовті" йдуть лише на сьомому місці.

Як відомо, нещодавно визначилися всі учасники стикових матчів за право зіграти на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Серед них опинилася й збірна Україна, яка з 12 очками завершила кваліфікацію до світової першості на другій сходинці. Разом із "синьо-жовтими", які опинилися в числі несіяних, там зіграють ще 11 національних команд.

Із цієї нагоди портал Transfermarkt, який спеціалізується на оцінці вартості гравців, опублікував рейтинг збірних за їхньою вартістю футболістів.

Так, за даними порталу, найдорожчою є португальська команда, сумарна вартість якої становить 775 мільйонів євро. На другому місці - італійці (663,5 мільйона євро), треті - поляки (293,3 мільйона євро).

Збірна України стала сьомою з показником 187,8 мільйона євро. Одразу за українцями розташувалася російська команда, чиї гравці коштують 153,5 мільйонів євро.