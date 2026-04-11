Україна достроково перемогла Польщу та вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг

Людмила та Надія Кіченок / © Associated Press

Збірна України достроково виграла матчеве протистояння з Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг і вийшла до фінальної стадії турніру.

Сталося це після того, як український дует Людмили та Надії Кіченок обіграв польський тандем Мая Хвалінська та Мартина Кубка щ рахунком 7:5, 6:7, 6:3.

Таким чином, рахунок у матчевій зустрічі між збірними України та Польщі став 3:0 на користь "синьо-жовтих", що означає загальну перемогу нашої команди.

Для виходу до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг потрібно було виграти щонайменше три з п'яти матчів.

Зазначимо, що напередодні свої одиночні матчі проти польських суперниць виграли Марта Костюк та Еліна Світоліна. Сьогодні, 11 квітня, вони також повинні провести одиночні поєдинки, які тепер уже не матимуть турнірного значення.

Для України це другий поспіль вихід до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться від 22 до 27 вересня у Шеньчжені. Окрім Китаю (господар турніру), туди також уже пробилися Італія та Велика Британія.