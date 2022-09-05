Україна достроково вийшла до фінальної частини жіночого волейбольного Євро-2023

Українські волейболістки достроково вийшли на чемпіонат Європи-2023. Це сталося у матчі четвертого туру проти команди Португалії.

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Португалію в межах четвертого туру кваліфікації та достроково вийшла на Євро-2023.

"Синьо-жовті" здолали суперниць у трьох сетах Перевага у другій та третій партіях була великою – 25:16, 25:12.

Українки здобули вже четверту перемогу, що і дозволило їм достроково відібратися на чемпіонат Європи. Раніше Україна обіграла Кіпр (3:0), Угорщину (3:2) та Португалію (3:0).

Завершить груповий етап збірна України іграми з Угорщиною (7 вересня) та Кіпром (10 вересня).

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Пуерто-Рико в третьому турі групового раунду чемпіонату світу-2022.

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