Україна драматично втратила шанс на медаль у змішаній естафеті на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто

Коло штрафу на останній стрільбі завадило "синьо-жовтим" поборотися за місце на п'єдесталі.

У неділю, 5 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто відбулася класична змішана естафета.

Україну в ній представляли Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко. На фініші українська збірна стала шостою.

Наша команда провела дуже хорошу гонку та навіть претендувала на медаль, йдучи на третій позиції. Але на останній стрільбі Дудченко заробив штрафне коло, що позбавило "синьо-жовтих" шансів на першу медаль Кубка світу цього сезону.

Перемогу в змішаній естафеті здобула збірна Франції. "Срібло" виграла Швеція, а "бронзу" – Норвегія.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати змішаної естафети в Нове-Мєсто

1. Франція (0+7) 1:06:32.3

2. Швеція (0+18) +33.6

3. Норвегія (0+16) +38.3

4. Німеччина (1+13) +1:07.7

5. Італія (0+6) +1:13.3

6. Україна (1+8) +1:35.5

Сьогодні етап Кубка світу в Нове-Мєсто закриє одиночна змішана естафета, де за Україну побіжать Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. Початок – о 16:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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