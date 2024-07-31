Україна драматично втратила шанс здобути медаль Олімпіади-2024 в академічному веслуванні

"Синьо-жовті" на останніх метрах дистанції програли боротьбу за "бронзу".
Україна зупинилася за крок від завоювання другої медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
В академічному веслуванні жіночих парних четвірок Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко у фіналі посіли п'яте місце.
Перші 500 метрів українки подолали другими та посідали третю позицію після половини дистанції. Однак на останніх метрах "синьо-жовті" випали з топ-3 та в підсумку фінішували п'ятими.
"Золото" в цій дисципліні здобули спортсменки з Нідерландів, "срібло" – з Великої Британії, а "бронзу" – з Німеччини.
Академічне веслування. Парні четвірки (жінки), фінал
1. Нідерланди – 6:16.31
2. Велика Британія – 6:16.46
3. Німеччина – 6:19.70
4. Швейцарія – 6:20.12
5. Україна – 6:23.05
6. Китай – 6:27.08
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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Поки що у скарбничці України на ОІ-2024 лише одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.
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