Україна феєрично виступає на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо: хто став володарями медалей

Україна феєрично виступає на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо: хто став володарями медалей

У скарбничці "синьо-жовтих" вже 94 нагороди, 24 з яких - золоті.

Українці продовжують вражати своїми виступами на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Станом на 2 вересня наші спортсмени зуміли завоювати вже 94 нагороди: 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Україна йде на п'ятому місці в медальному заліку та на четвертому за кількістю нагород.

ТСН Проспорт розповідає, хто з українських параатлетів став володарем медалей на Іграх у столиці Японії.

Українські медалісти Паралімпіади-2020

"ЗОЛОТО" : Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг), Анна Стеценко (плавання), Євген Богодайко (плавання), Максим Крипак (плавання, п'ять золотих нагород), Михайло Сербін (плавання), Денис Дубров (плавання), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), Марина Литовченко (настільний теніс), Андрій Трусов (плавання, дві золоті нагороди), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра), Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра), Владислав Загребельний (легка атлетика, стрибки у довжину), Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра), Сергій Ємельянов (каное), Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (метання булави).

"СРІБЛО" : Антон Коль (плавання, дві срібні нагороди), Артем Манько (фехтування на візках), Олена Федота (фехтування на візках), Максим Крипак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання, дві срібні нагороди), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа), Сергій Кліпперт (плавання), Катерина Денисенко (плавання), Андрій Трусов (плавання, три срібні нагороди), Кирило Гаращенко (плавання), збірна України (фехтування, шпага), Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), Віктор Смирнов (плавання), Наталія Морквич (фехтування на візках), Денис Остапченко (плавання), Наталія Олійник (пауерліфтинг), Ілля Яременко (плавання), Анастасія Мисник (штовхання ядра), Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м), Михайло Сербін (плавання), Яна Лебедєва (легка атлетика, метання диска), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м та біг на 100 м), Єгор Дементьєв (велоспорт), Максим Веракса (плавання), Олександр Яровий (штовхання ядра), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м), Василь Ковальчук (кульова стрільба), Олексій Федина (плавання), Віктор Дідух / Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Микола Синюк (веслування), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска), Людмила Даниліна (легка атлетика, біг 1500 метрів).

"БРОНЗА" : Євгенія Бреус (фехтування на візках), Анна Гонтар (плавання), Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталія Ніколайчик (дзюдо), Іван Май (настільний теніс), Максим Ніколенко (настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо), Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання), Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці); збірна України (плавання, естафета 4*100 м вільним стилем), Роман Павлюк (легка атлетика, стрибки у довжину), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска), Василь Крайник (плавання), Євген Богодайко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання), збірна України (плавання, мікстестафета, 4х100 м вільним стилем), Ірина Щетник (кульова стрільба), Іван Май та Лев Кац (настільний теніс, парний турнір), Яна Бережна (плавання), Ярина Матло (плавання), Олексій Денисюк (кульова стрільба), Денис Остапченко (плавання), Денис Дубров (плавання).

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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