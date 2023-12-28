Україна фінішувала п'ятою в Різдвяній гонці-2023 з біатлону: результати

У четвер, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.

Цього року Україну в ній представляв дует Юлії Джими та Дмитра Підручного.

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту.

Масстарт українці завершили на четвертому місці. Першою стала Франція, другою – Німеччина, третою – Норвегія.

У персьюті "синьо-жовті" втратили одну позицію та в підсумку завершили Різдяну гонку п'ятими.

Виграли Різдвяну гонку представники Франції – Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод. Другими стали норвежці Інгрід Ландмарк Тандреволд і Стурла Легрейд. Замкнули топ-3 словенці Полона Клеменчич та Яков Фак.

Різдвяна гонка-2023: результати

1. Франція (Жюлія Сімон, Фаб'єн Клод) 34:43.5 хвилини

2. Норвегія (Інгрід Ландмарк Тандреволд, Стурла Легрейд) +57.5

3. Словенія (Полона Клеменчич, Яков Фак) +1.08.2

4. Німеччина-1 (Яніна Геттіх-Вальц, Роман Реєс) +1.10.1

5. Україна (Юлія Джима, Дмитро Підручний) +1.30.5

Додамо, що Україна ушіснадцяте брала участь у Різдвяній гонці, з яких двічі перемагала. 2008 року це вдалося Андрію Дериземлі та Оксані Хвостенко, а 2014-го – Сергію Семенову та Валентині Семеренко. На п'єдестал пошани "синьо-жовті" піднімалися шість разів.

Минулого року Україну в Різдвяній гонці представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. У підсумку наша команда фінішувала восьмою.

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