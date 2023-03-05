Україна фінішувала у квітковій церемонії в синглміксті на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто

У неділю, 5 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто завершився одиночною змішаною естафетою.

Українську збірну в ній представляли Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. На фініші наша команда стала шостою, потрапивши до квіткової церемонії.

Могли українці й поборотися за медаль, але на останній стрільбі Цимбал заробив коло штрафу. Загалом "синьо-жовті" використали 8 додаткових патронів.

Виграла синглмікст команда Норвегії. Друге місце посіла Швейцарія, а "бронзу" досить несподівано виборола Латвія.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати одиночної змішаної естафети в Нове-Мєсто

1. Норвегія (0+7) 36:40.5

2. Швейцарія (0+10) +17.6

3. Латвія (0+9) +29.5

4. Франція (1+11) +45.1

5. Австрія (1+10) +51.4

6. Україна (1+8) +52.6

Раніше сьогодні в Нове-Мєсто відбулася класична змішана естафета, в якій збірна України драматично втратила шанс на медаль, заробивши на останній стрільбі штрафне коло.

Додамо, що наступний, передостанній етап поточного сезону Кубка світу з біатлону, прийматиме 9 – 12 березня шведський Естерсунд.

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