Україна фінішувала у квітковій церемонії в синглміксті на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто

Перемогу здобула команда Норвегії.
У неділю, 5 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто завершився одиночною змішаною естафетою.
Українську збірну в ній представляли Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал. На фініші наша команда стала шостою, потрапивши до квіткової церемонії.
Могли українці й поборотися за медаль, але на останній стрільбі Цимбал заробив коло штрафу. Загалом "синьо-жовті" використали 8 додаткових патронів.
Виграла синглмікст команда Норвегії. Друге місце посіла Швейцарія, а "бронзу" досить несподівано виборола Латвія.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати одиночної змішаної естафети в Нове-Мєсто
1. Норвегія (0+7) 36:40.5
2. Швейцарія (0+10) +17.6
3. Латвія (0+9) +29.5
4. Франція (1+11) +45.1
5. Австрія (1+10) +51.4
6. Україна (1+8) +52.6
Раніше сьогодні в Нове-Мєсто відбулася класична змішана естафета, в якій збірна України драматично втратила шанс на медаль, заробивши на останній стрільбі штрафне коло.
Додамо, що наступний, передостанній етап поточного сезону Кубка світу з біатлону, прийматиме 9 – 12 березня шведський Естерсунд.
Читайте також:
Джима – в топ-15: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто
Збірна України з біатлону здобула медаль у дебютній гонці юнацького чемпіонату світу
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого персьюту на етапі в Нове-Мєсто