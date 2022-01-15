Україна фінішувала у топ-10 в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Україна фінішувала у топ-10 в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Перемогу здобули російські спортсмени.

У суботу, 15 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафета.

Україну на чотирьох етапах представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Дудченко. На чотирьох вони використали 6 запасних патронів та посіли 6 місце.

Виграла гонку команда Росії, друге місце посіли німці, а замкнули трійку призерів білоруси.

У п'ятницю, 14 січня, відбулася жіноча естафета, де українська команда теж зуміла прорватися до топ-10 . 16 січня етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування.

. 16 січня етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування. Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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