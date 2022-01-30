Україна фінішувала у топ-10 змішаної естафети на Чемпіонаті Європи з біатлону

Україна фінішувала у топ-10 змішаної естафети на Чемпіонаті Європи з біатлону

Перемогу у гонці здобула Норвегія.

У неділю, 30 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася змішана естафета.

Перемогу здобула Норвегія, другою стала Німеччина, третьою – Швейцарія.

Зазначимо, що Румунія, яка фактично фінішувала третьою та йшла серед лідерів упродовж усіх перегонів, отримала 2 хвилини штрафу через неправильну передачу естафети після одного з етапів.

Україну на гонці представили: Віталій Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова та Анастасія Меркушина.

Труш лідирував після першого вогневого рубежу, проте вже на другому скористався трьома запасними патронами, що відкинуло його на 6-ту позицію. Передав естафету українець 5-м.

Лесюк вийшов другим після першої стрілянини, на другому вогневому рубежі українець змушений був піти на 2 штрафні кола та вийшов на 6-й позиції.

Абрамова отримала естфафету на 6-ю та відправилася на штрафний круг після першої стрілянини, а після другої – ще на 3. У результаті після третього етапу "синьо-жовті" виявилися 10-ми.

Меркушина чисто пройшла перший вогневий рубеж, але пішла на коло після другого вогневого рубежу та завершила гонку на 8-му місці.

Завершиться Чемпіонат Європи сьогодні, 30 січня, одиночною змішаною естафетою.

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